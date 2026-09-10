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Marktbericht 10.09.2026 15:58:56

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Der FTSE 100 verliert am vierten Tag der Woche an Boden.

Um 15:41 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,33 Prozent auf 10 635,29 Punkte nach. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,229 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 669,90 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 670,06 Punkte).

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 688,04 Punkte, das Tagestief hingegen 10 594,34 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 862,50 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 10 254,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 225,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,88 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Hiscox (+ 2,33 Prozent auf 18,88 GBP), BP (+ 1,72 Prozent auf 5,67 GBP), Whitbread (+ 1,68 Prozent auf 23,59 GBP), Compass Group (+ 1,64 Prozent auf 31,03 USD) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,57 Prozent auf 35,59 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Associated British Foods (-9,13 Prozent auf 18,36 GBP), Antofagasta (-5,73 Prozent auf 37,69 GBP), Anglo American (-5,72 Prozent auf 39,36 GBP), Weir Group (-4,09 Prozent auf 26,74 GBP) und Endeavour Mining (-3,85 Prozent auf 44,90 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 27 590 871 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 314,777 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 44,10 0,73% Antofagasta plc
Associated British Foods plc 22,00 -6,78% Associated British Foods plc
Babcock International 11,33 0,62% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 1,29% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,54 -0,92% BP plc (British Petrol)
Compass Group plc 26,46 -0,68% Compass Group plc
Endeavour Mining PLC 52,50 -0,15% Endeavour Mining PLC
Hiscox Ltd 21,92 2,81% Hiscox Ltd
HSBC Holdings plc 18,12 1,44% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,29 2,01% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,25 -0,04% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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