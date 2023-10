FTSE 100-Handel aktuell: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,16 Prozent auf 7 640,47 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,421 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 628,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7 628,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 649,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 608,67 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 496,87 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 7 282,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, betrug der FTSE 100-Kurs 6 885,23 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,14 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Prudential (+ 2,12 Prozent auf 9,14 GBP), M&G (+ 2,10 Prozent auf 2,02 GBP), Imperial Brands (+ 1,94 Prozent auf 17,57 GBP), BT Group (+ 1,69 Prozent auf 1,20 GBP) und SSE (+ 1,37 Prozent auf 15,91 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Burberry (-2,62 Prozent auf 17,88 GBP), JD Sports Fashion (-2,50 Prozent auf 1,41 GBP), ConvaTec (-2,42 Prozent auf 2,09 GBP), Smith Nephew (-2,22 Prozent auf 9,59 GBP) und Kingfisher (-1,97 Prozent auf 2,14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 14 990 207 Aktien gehandelt. Mit 203,512 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at