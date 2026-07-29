Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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29.07.2026 12:21:56

FTSE 100 hits all-time high as ‘anti-tech’ index shines in global chip rout

Banks and oil companies power UK stocks’ rebound from Iran war sell-offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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