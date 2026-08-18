3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|3i-Investmentbeispiel
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18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das 3i-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 3i-Anteile bei 13,35 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 749,064 3i-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 27,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 883,90 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,84 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von 3i betrug jüngst 27,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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