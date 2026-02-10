3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Frühe Anlage
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.02.2016 wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,04 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in 3i-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 477,087 3i-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 82 090,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,14 GBP belief. Mit einer Performance von +720,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 33,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
