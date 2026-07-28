FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.07.2016 wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3i-Anteile betrug an diesem Tag 6,13 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 1 631,321 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 28,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45 709,62 GBP wert. Mit einer Performance von +357,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 27,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at