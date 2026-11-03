FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.11.2023 wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,93 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 50,176 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 268,44 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 02.11.2026 auf 25,28 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,84 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von 3i betrug jüngst 24,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at