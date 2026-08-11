3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|3i-Anlage im Blick
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11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem 3i-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die 3i-Anteile bei 19,08 GBP. Bei einem 3i-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,425 3i-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (28,03 GBP), wäre die Investition nun 1 469,46 GBP wert. Mit einer Performance von +46,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 28,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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