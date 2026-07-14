FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 3i eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.07.2023 wurde das 3i-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3i-Anteile betrug an diesem Tag 19,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,200 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,68 GBP, da sich der Wert eines 3i-Papiers am 13.07.2026 auf 26,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,68 Prozent vermehrt.

3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,20 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at