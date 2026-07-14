3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lukrative 3i-Anlage?
|
14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingefahren
Am 14.07.2023 wurde das 3i-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3i-Anteile betrug an diesem Tag 19,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,200 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,68 GBP, da sich der Wert eines 3i-Papiers am 13.07.2026 auf 26,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,68 Prozent vermehrt.
3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,20 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.07.26
|FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3i-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 3i Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
Analysen zu 3i plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|30,73
|-2,60%