3i Aktie

3i für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

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Frühe Anlage 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3i-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,16 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,960 3i-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 119,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,12 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 19,64 Prozent.

Am Markt war 3i jüngst 26,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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