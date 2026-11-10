FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen 3i-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das 3i-Papier bei 13,59 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 735,616 3i-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 25,73 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 927,40 GBP wert. Damit wäre die Investition 89,27 Prozent mehr wert.

Insgesamt war 3i zuletzt 25,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at