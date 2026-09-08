3i Aktie

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WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

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Rentable 3i-Investition? 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in 3i-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 3i-Papier bei 19,94 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 501,630 3i-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 995,49 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 07.09.2026 auf 27,90 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 39,95 Prozent.

Am Markt war 3i jüngst 28,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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