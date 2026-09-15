3i Aktie

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WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

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3i-Investmentbeispiel 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in 3i eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der 3i-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,816 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 26,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,63 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 105,63 Prozent gleich.

Am Markt war 3i jüngst 27,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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