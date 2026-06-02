FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.06.2016 wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,47 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,282 3i-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 21,79 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 398,35 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 398,35 GBP entspricht einer Performance von +298,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3i bezifferte sich zuletzt auf 23,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at