FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in 3i eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das 3i-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,827 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (20,82 GBP), wäre das Investment nun 1 079,04 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 7,90 Prozent vermehrt.

3i markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at