3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Frühe Anlage
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die 3i-Aktie bei 10,84 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 922,509 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2025 39 686,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,02 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +296,86 Prozent.
Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 41,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plcmehr Nachrichten
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3i von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.10.25
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.25