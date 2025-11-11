FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen 3i-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die 3i-Aktie bei 10,84 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 922,509 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2025 39 686,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,02 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +296,86 Prozent.

Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 41,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at