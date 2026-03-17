FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3i-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in 3i-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die 3i-Aktie an diesem Tag bei 38,03 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das 3i-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,295 3i-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 29,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771,76 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,82 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 29,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at