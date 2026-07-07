3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Rentables 3i-Investment?
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07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3i-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 3i-Aktie bei 41,76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 239,464 3i-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 26,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 297,89 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,02 Prozent verringert.
3i war somit zuletzt am Markt 26,28 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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