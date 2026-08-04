3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Profitable 3i-Anlage?
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04.08.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der 3i-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das 3i-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,431 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 69,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,67 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,29 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von 3i belief sich zuletzt auf 28,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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