Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Profitabler Aberdeen Group-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Aberdeen Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aberdeen Group-Aktie 1,56 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 420,546 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 2,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 794,54 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,95 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Aberdeen Group zuletzt 4,43 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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