Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Langfristige Investition
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Aberdeen Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aberdeen Group-Anteile 1,54 GBP wert. Bei einem Aberdeen Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,851 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 2,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,58 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,58 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 3,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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