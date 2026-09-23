FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Aberdeen Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Aberdeen Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 1,91 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investierten, hätten nun 524,384 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 1 297,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,47 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,73 Prozent zugenommen.

Aberdeen Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,42 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at