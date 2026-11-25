Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Aberdeen Group-Anlage unter der Lupe
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Aberdeen Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,69 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 592,417 Aberdeen Group-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1 284,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,17 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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