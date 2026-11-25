Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Aberdeen Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,69 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 592,417 Aberdeen Group-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1 284,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,17 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at