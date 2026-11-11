Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Lohnendes Aberdeen Group-Investment?
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11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet
Am 11.11.2016 wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aberdeen Group-Aktie bei 3,64 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 749,519 Aberdeen Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (2,30 GBP), wäre die Investition nun 6 323,89 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,76 Prozent abgenommen.
Alle Aberdeen Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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