FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Aberdeen Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.11.2016 wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aberdeen Group-Aktie bei 3,64 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 749,519 Aberdeen Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (2,30 GBP), wäre die Investition nun 6 323,89 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,76 Prozent abgenommen.

Alle Aberdeen Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at