Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Profitabler Aberdeen Group-Einstieg?
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05.08.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aberdeen Group-Aktie letztlich bei 2,20 GBP. Bei einem Aberdeen Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,475 Aberdeen Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 114,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,51 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Aberdeen Group betrug jüngst 4,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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