Aberdeen Group Aktie

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WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64

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Aberdeen Group-Investment im Blick 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aberdeen Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Aberdeen Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,89 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 346,210 Aberdeen Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (2,49 GBP), wäre das Investment nun 862,76 GBP wert. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 862,76 GBP entspricht einer negativen Performance von 13,72 Prozent.

Aberdeen Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,48 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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