FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Aberdeen Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Aberdeen Group-Papier an diesem Tag bei 2,54 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 394,011 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 2,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,80 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 11,82 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at