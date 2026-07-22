Aberdeen Group Aktie

Aberdeen Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aberdeen Group-Anlage im Blick 22.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aberdeen Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 2,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 347,222 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 852,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,46 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 14,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aberdeen Group

mehr Nachrichten