FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aberdeen Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 2,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 347,222 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 852,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,46 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 14,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at