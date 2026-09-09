Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Lohnende Aberdeen Group-Anlage?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,58 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 880,978 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2,48 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 609,30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,91 Prozent verringert.
Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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