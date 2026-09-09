FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aberdeen Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,58 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 880,978 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2,48 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 609,30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,91 Prozent verringert.

Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at