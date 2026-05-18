FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: Hätte sich eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Admiral Group-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33,06 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,025 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,40 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 15.05.2026 auf 32,86 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,60 Prozent.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at