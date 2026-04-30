Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Dividendenzahlung
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30.04.2026 14:03:36
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Admiral Group Anlegern eine Freude
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Admiral Group am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,05 GBP vereinbart. Damit wurde die Admiral Group-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,77 Prozent aufgebessert. 715,40 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Admiral Group-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 93,46 Prozent erhöht.
Dividendenrendite im Fokus
Das Admiral Group-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 34,38 GBP aus dem London-Handel. Der Admiral Group-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Admiral Group-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist der Admiral Group-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7,26 Prozent.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Admiral Group via London 5,52 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 25,32 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Admiral Group
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 1,72 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,00 Prozent nachlassen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Admiral Group
Die Dividenden-Aktie Admiral Group gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 10,473 Mrd. GBP wert. Das Admiral Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 12,48. Der Umsatz von Admiral Group betrug in 2025 5,570 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 2,46 GBP.
Redaktion finanzen.at
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