Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Investition im Blick
|
08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Admiral Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,70 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5,076 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Admiral Group-Papiers auf 32,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,21 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 167,21 GBP, was einer positiven Performance von 67,21 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Admiral Group belief sich jüngst auf 10,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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