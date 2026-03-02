FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.03.2023 wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Admiral Group-Aktie betrug an diesem Tag 21,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,490 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 377,96 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 27.02.2026 auf 29,64 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,80 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Admiral Group einen Börsenwert von 9,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at