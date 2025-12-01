FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,63 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 39,017 Admiral Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 237,61 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 28.11.2025 auf 31,72 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group bezifferte sich zuletzt auf 9,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at