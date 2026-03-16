FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Admiral Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,00 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Admiral Group-Aktie investierten, hätten nun 5,263 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,63 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 13.03.2026 auf 32,80 GBP belief. Damit wäre die Investition um 72,63 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Admiral Group belief sich zuletzt auf 10,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at