Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lukrativer Admiral Group-Einstieg?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Admiral Group-Anteile an diesem Tag 25,62 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 39,032 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 39,34 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 535,52 GBP wert. Damit wäre die Investition 53,55 Prozent mehr wert.
Der Admiral Group-Wert an der Börse wurde auf 12,00 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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