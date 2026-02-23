Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Admiral Group-Investition? 23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Admiral Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Admiral Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Admiral Group-Aktie bei 28,00 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Admiral Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,571 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 28,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,86 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,86 Prozent.

Der Admiral Group-Wert an der Börse wurde auf 8,82 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Admiral Group PLC

mehr Nachrichten