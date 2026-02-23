FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Admiral Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Admiral Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Admiral Group-Aktie bei 28,00 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Admiral Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,571 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 28,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,86 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,86 Prozent.

Der Admiral Group-Wert an der Börse wurde auf 8,82 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at