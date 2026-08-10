Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Anlage unter der Lupe
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10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Admiral Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,50 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,985 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,00 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 07.08.2026 auf 38,86 GBP belief. Mit einer Performance von +16,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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