FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Admiral Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,50 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,985 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,00 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 07.08.2026 auf 38,86 GBP belief. Mit einer Performance von +16,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at