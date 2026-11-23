Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lukrativer Admiral Group-Einstieg?
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23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Admiral Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,26 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,192 Admiral Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 203,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,18 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,43 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Admiral Group eine Marktkapitalisierung von 11,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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