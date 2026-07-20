FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Admiral Group-Aktie an diesem Tag bei 22,06 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Admiral Group-Aktie investierten, hätten nun 4,533 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,37 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 17.07.2026 auf 36,48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,37 Prozent.

Am Markt war Admiral Group jüngst 11,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at