Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Performance im Blick 23.03.2026 10:04:34

FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Admiral Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,35 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,072 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,08 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 093,02 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 093,02 GBP, was einer positiven Performance von 9,30 Prozent entspricht.

Admiral Group wurde am Markt mit 9,82 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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