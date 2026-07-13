FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Admiral Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Admiral Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Admiral Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,70 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 305,810 Admiral Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 36,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 113,15 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 11 113,15 GBP, was einer positiven Performance von 11,13 Prozent entspricht.

Admiral Group war somit zuletzt am Markt 11,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at