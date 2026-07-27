Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Anlage im Blick
|
27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Admiral Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Admiral Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,56 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,797 Admiral Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 069,13 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 24.07.2026 auf 35,88 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,91 Prozent.
Admiral Group wurde am Markt mit 10,99 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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