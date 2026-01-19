Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Rentable Admiral Group-Investition?
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Admiral Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Admiral Group-Papier an diesem Tag 16,95 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Admiral Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,997 Admiral Group-Anteilen. Die gehaltenen Admiral Group-Papiere wären am 16.01.2026 1 787,61 GBP wert, da der Schlussstand 30,30 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,76 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Admiral Group belief sich zuletzt auf 9,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Admiral Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|35,14
|0,34%
