Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lukrative Admiral Group-Anlage?
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Admiral Group-Papier an diesem Tag 21,74 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 459,982 Admiral Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (37,72 GBP), wäre die Investition nun 17 350,51 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 17 350,51 GBP entspricht einer Performance von +73,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Admiral Group belief sich zuletzt auf 11,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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