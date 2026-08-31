Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Hochrechnung
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,50 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,878 Admiral Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,29 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 28.08.2026 auf 40,24 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,29 Prozent angezogen.
Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.08.26
|FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
10.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
10.08.26
|FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Admiral Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|46,66
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.