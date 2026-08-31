FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,50 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,878 Admiral Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,29 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 28.08.2026 auf 40,24 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,29 Prozent angezogen.

Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at