Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Hochrechnung
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25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Admiral Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,13 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 43,234 Admiral Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,54 GBP wert. Damit wäre die Investition um 50,45 Prozent gestiegen.
Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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