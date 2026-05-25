FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Admiral Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,13 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 43,234 Admiral Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,54 GBP wert. Damit wäre die Investition um 50,45 Prozent gestiegen.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at