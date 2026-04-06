Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Performance im Blick
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06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,06 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Admiral Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,220 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 32,14 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,48 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,48 Prozent angezogen.
Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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