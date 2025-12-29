Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Rentable Admiral Group-Investition?
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Admiral Group-Papier letztlich bei 26,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Admiral Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 381,971 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 047,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 24.12.2025 auf 31,54 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,47 Prozent mehr wert.
Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.12.25