Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Admiral Group-Investition? 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Admiral Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Admiral Group-Papier letztlich bei 26,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Admiral Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 381,971 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 047,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 24.12.2025 auf 31,54 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,47 Prozent mehr wert.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Admiral Group PLCmehr Nachrichten