FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Admiral Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Admiral Group-Papier letztlich bei 26,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Admiral Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 381,971 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 047,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 24.12.2025 auf 31,54 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,47 Prozent mehr wert.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at