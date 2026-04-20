Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Lukrative Admiral Group-Anlage? 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Admiral Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Admiral Group-Anteile 32,02 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Admiral Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 312,305 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 540,29 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,40 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group belief sich zuletzt auf 10,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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